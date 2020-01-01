Каштру - о чемпионстве: Никто нам ничего не дарил

Наставник "горняков" отметил, что выпуская Тете знал, что футболист может забить важные голы.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Александрией, которая позволила его команде стать чемпионом УПЛ за пять туров до окончания сезона-2019/20.

“С самого первого дня здесь мы строили наш успешный путь с главной целью - заработать титул. Сегодня мы смогли это сделать. Кто видит в турнирной таблице 16 очков преимущества, может подумать, что было просто. Но никто нам ничего не дарил - этого добились мы своей работой, отдачей, амбициями и уважением друг к другу.

Было огромное количество дней работы одной семьей, чтобы заработать титул. А сейчас есть чувство выполненного долга. Мы рады видеть вокруг себя счастливыми наших болельщиков, персонал команды, администрацию, президента и, конечно же, тренерский штаб. Семья Шахтера счастлива! Мы добавили еще один титул такому великолепному клубу“, - цитирует Каштру пресс-служба “горняков“.

Команда поздравляет Луиша Каштру с чемпионством ФК Шахтер Донецк

Также специалист высказался о стартовом составе на матч против Александрии и удачной замены в виде Тете.

“Когда я смотрю на список своих футболистов, мне всегда очень сложно выбирать стартовый состав. Компетентность и конкуренция в нашей команде ощущается ежедневно, в течение всей рабочей недели. Я чувствую, что все готовы.

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Мы выпустили Коноплянку, чтобы дать больше глубины на левом фланге и увеличить качество подач в последней трети, потому что это футболист, который привык в ней играть.

Когда выпускали Тете, знали, что у него есть великолепная возможность завершения атак и наилучшая подача, что он мог решить исход матча в некоторых эпизодах. Знали, что так у нас больше возможностей забить гол.

Очень часто мы об этом думаем, но иногда на практике все получается не так хорошо. В этом случае все получилось. Однако сейчас я хочу похвалить работу всей команды, потому что мы перевернули результат, и не пытаться выбирать какого-то определенного героя. Героями были все футболисты нашей команды“, - отметил португалец.

Команда поздравляет Луиша Каштру с чемпионством ФК Шахтер Донецк

Ранее чемпионство Шахтера прокомментировал капитан команды Андрей Пятов.