Пятов: Дался ли титул легко? Поверьте, так только кажется

Голкипер Шахтера завоевал свое десятое чемпионство с командой.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула УПЛ-2019/20, которое стало для украинца уже десятым в стане "горняков".

"На душе счастье! Мы целый год шли к этому и наконец-то стали чемпионами за пять туров до конца, что радует еще больше! Я сказал ребятам перед игрой, что нужно обязательно сегодня оформить титул. Нельзя откладывать, ведь все этого ждут от нас.

Игра получилась веселая, мы немного расслабились, но потом сумели собраться. Сами себе усложнили жизнь, сами и вырвали победу. Главное - это реакция команды.

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Меня радует, что в ходе поединка команда может прибавить, а ребята, которые выходят на замены, усиливают игру. Посмотрите, Коноплянка отдал, Тете забил два. Это доказывает, что у нас очень сильная команда и хорошая конкуренция.

Дался ли титул легко? Поверьте, так только кажется. Для меня это уже десятое чемпионство - и каждое дается все труднее и труднее. Пусть сейчас и не было борьбы до последнего тура, но пройти этот путь не так уж легко", - цитирует Пятов пресс-служба Шахтера.

Ранее сообщалось, что Шахтер превзошел Динамо по количеству трофеев за годы независимости.