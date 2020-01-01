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Десна - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Десна примет Зарю в матче чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита в этом противостоянии.
Десна - Заря: прогноз на матч
Десна - Заря: прогноз на матч
ФК Заря Луганск

Сегодня, 21 июня, черниговская Десна примет луганскую Зарю в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины.

По мнению букмекеров, шансы на победу в этом противостоянии у команд равные. Так, в компании William Hill, на победу и Зари, и Десны можно поставить с коэффициентом 2.60. Ничью здесь оценили в 3.30.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Десны - 2.60, победа Зари - 2.60, ничья - 3.10.

Отметим, что в минувшей встрече между командами победу одержала Заря со счетом 2:1.

Вашему вниманию также видео онлайн-трансляция матча Десна - Заря, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Десна, Десна Чернигов, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, УПЛ, чемпионат Украины
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