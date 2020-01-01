Десна - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Десна примет Зарю в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Десна - Заря: онлайн-трансляция iSport.ua В центральном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на своем поле примет луганскую Зарю. Поединок состоится в воскресенье, 21 июня, в 19:30 по киевскому времени. Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Десна - Заря: Ранее сообщалось, что матч 27-го тура УПЛ Карпаты - Олимпик перенесли из-за двух положительных тестов на коронавирус в донецком клубе.

Горемыкина Екатерина