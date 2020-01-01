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Десна - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Десна примет Зарю в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Десна - Заря: онлайн-трансляция
Десна - Заря: онлайн-трансляция
iSport.ua

В центральном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на своем поле примет луганскую Зарю.

Поединок состоится в воскресенье, 21 июня, в 19:30 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн-трансляцию матча Десна - Заря:

Ранее сообщалось, что матч 27-го тура УПЛ Карпаты - Олимпик перенесли из-за двух положительных тестов на коронавирус в донецком клубе.

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