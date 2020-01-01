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Стало известно, когда сборная Украины проведет матчи Лиги наций

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Подопечные Шевченко начнут групповой этап 3 сентября с поединка против Швейцарии.
Стало известно, когда сборная Украины проведет матчи Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Лиги наций, который состоится осенью 2020 года.

Сборная Украины сыграет против Швейцарии, Германии и Испании. Свое выступление подопечные Шевченко начнут 3 сентября домашним матчем против Швейцарии. Еще два поединка на своем поле Украина проведет в октябре - 10-го числа против Германии и 13-го - против Испании.

Вашему вниманию календарь матчей сборной Украины:

3 сентября, Украина - Швейцария
6 сентября, Испания - Украина
10 октября, Украина - Германия
13 октября, Украина - Испания
13 ноября, Германия - Украина
16 ноября, Швейцария - Украина

Отметим, что все поединки должны состояться в 21:45 по киевскому времени. 

Напомним, по итогам первого розыгрыша Лиги наций сборная Украины вышла в Дивизион А.

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