Стало известно, когда сборная Украины проведет матчи Лиги наций

Подопечные Шевченко начнут групповой этап 3 сентября с поединка против Швейцарии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Лиги наций, который состоится осенью 2020 года.

Сборная Украины сыграет против Швейцарии, Германии и Испании. Свое выступление подопечные Шевченко начнут 3 сентября домашним матчем против Швейцарии. Еще два поединка на своем поле Украина проведет в октябре - 10-го числа против Германии и 13-го - против Испании.

Вашему вниманию календарь матчей сборной Украины:

3 сентября, Украина - Швейцария

6 сентября, Испания - Украина

10 октября, Украина - Германия

13 октября, Украина - Испания

13 ноября, Германия - Украина

16 ноября, Швейцария - Украина

Отметим, что все поединки должны состояться в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, по итогам первого розыгрыша Лиги наций сборная Украины вышла в Дивизион А.