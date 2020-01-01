Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер превзошел Динамо по количеству трофеев за годы независимости

Комментариев: 0
"Горняки" завоевали свой 35-й трофей за период независимости Украины.
Шахтер обошел Динамо по числу трофеев за годы независимости
Шахтер обошел Динамо по числу трофеев за годы независимости
ФК Шахтер Донецк

В матче 27-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер обыграл Александрию со счетом 3:2, что позволило "горнякам" досрочно стать чемпионом в сезоне-2019/20.

Благодаря этому дончане обошли киевское Динамо по количеству трофеев в период независимой Украины. Для "оранжево-черных" этот титул стал 35-м, в то время как у "бело-синих" в активе 34 кубка.

В списке трофеев у Шахтера 13 титулов УПЛ, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков страны и 1 Кубок УЕФА. У Динамо в активе 15 трофеев чемпионата Украины, 11 Кубков и 8 Суперкубков страны.

Стоит также сказать, что киевляне очень скоро могут восстановить паритет - впереди у подопечных Алексея Михайличенко финал Кубка Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол, трофеи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь