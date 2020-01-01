Шахтер превзошел Динамо по количеству трофеев за годы независимости

"Горняки" завоевали свой 35-й трофей за период независимости Украины.

В матче 27-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер обыграл Александрию со счетом 3:2, что позволило "горнякам" досрочно стать чемпионом в сезоне-2019/20.

Благодаря этому дончане обошли киевское Динамо по количеству трофеев в период независимой Украины. Для "оранжево-черных" этот титул стал 35-м, в то время как у "бело-синих" в активе 34 кубка.

В списке трофеев у Шахтера 13 титулов УПЛ, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков страны и 1 Кубок УЕФА. У Динамо в активе 15 трофеев чемпионата Украины, 11 Кубков и 8 Суперкубков страны.

Стоит также сказать, что киевляне очень скоро могут восстановить паритет - впереди у подопечных Алексея Михайличенко финал Кубка Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия.