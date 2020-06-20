Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию

В тяжелом поединке "горняки" защитили чемпионский титул.

В матче 27-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер обыграл Александрию (3:2), досрочно став чемпионом сезона-2019/20.

"Горнякм" открыли счет на 13-й минуте встречи - Тайсон реализовал пенальти. Во второй половине встречи александрийцы вышли вперед - вначале Банада забил после стандарта, а затем Матвиенко привез 11-метровый, который реализовал Третьяков.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру решил выпустить Тете вместо Степаненко, что принесло свои плоды. Футболист оформил дубль, принеся команде не только победу, но и очередной чемпионский трофей.

До завершения сезона осталось 5 туров, а отрыв Шахтера от идущего вторым Динамо составляет 19 очков, что делает "горняков" недосягаемыми. Это третий чемпионский титул Шахтера подряд и 13-й в общей сложности.

Стоит также сказать, что для наставника донецкого клуба Луиша Каштру этот трофей стал первым в тренерской карьере.

Шахтер - Александрия 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков 52 (пен.)

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) - Степаненко (Тете, 57) - Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон - Мораес.

Александрия: Билык - Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) - Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада - Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Предупреждения: Додо - Шендрик, Пашаев, Шастал.