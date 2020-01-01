В Олимпике выявили два случая заражения коронавирусом

Матч Карпаты - Олимпик пришлось отменить из-за заражения футболистов.

В Олимпике обнаружили два случая заражения коронавирусом ФК Олимпик

Матч 27-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Олимпиком, который должен был состояться 21 июня, пришлось перенести.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, сегодня, 20 июня, поступило обращение от донецкого клуба, в котором сообщалось, что по результатам ПЦР-тестирования было обнаружена два случая заражения коронавирусом.

Учитывая этот факт, дирекция УПЛ разрешила перенести поединок донецкого клуба против Карпат на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что в перволиговом Рухе зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом.