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В Олимпике выявили два случая заражения коронавирусом

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Матч Карпаты - Олимпик пришлось отменить из-за заражения футболистов.
В Олимпике обнаружили два случая заражения коронавирусом
В Олимпике обнаружили два случая заражения коронавирусом
ФК Олимпик

Матч 27-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Олимпиком, который должен был состояться 21 июня, пришлось перенести.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, сегодня, 20 июня, поступило обращение от донецкого клуба, в котором сообщалось, что по результатам ПЦР-тестирования было обнаружена два случая заражения коронавирусом.

Учитывая этот факт, дирекция УПЛ разрешила перенести поединок донецкого клуба против Карпат на более поздний срок. 

Ранее сообщалось, что в перволиговом Рухе зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом.

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Теги: Олимпик, Олимпик Донецк, коронавирус, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, Карпаты, COVID-19
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