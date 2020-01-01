Ассистент тренера Динамо: Ни в одном матче нам нельзя расслабляться и терять очки

Вадим Евтушенко отметил, что игроки подойдут к матчу против Колоса в одинаковом состоянии.

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура УПЛ против Колоса, который состоится в понедельник, 22 июня.

“Сейчас мы находимся в плотном игровом графике, естественно, это накладывает отпечаток на тренировочный процесс. В эти короткие промежутки между играми для нас главная задача - сбалансировать состояние игроков, которые были задействованы в игре, и тех, кто не выходил на поле, но готов к следующему матчу.

В сегодняшней тренировке игроки были разделены на две группы: те, кто играл в основном составе в матче с Минаем, имели одну тренировочную программу, а вторая часть, которая не принимала участия в матче или имела немного игрового времени, провела полноценную тренировку с максимальной выкладкой и усилиями.

Словом, занятие имело разную направленность. Повторюсь, задача таких тренировок, когда работает две группы, - сбалансировать кондиции команды, чтобы все игроки подошли в одинаковом состоянии к следующему поединку“, - приводит слова Евтушенко пресс-служба Динамо.

Кадр с тренировки Динамо ФК Динамо Киев

Также специалист отметил, что киевлянам нельзя терять очки ни в одном поединке.

“Мы добились очень важных побед в последних матчах, и все ребята понимают, что у нас сейчас каждая игра сродни кубковой. Ни в одном матче нам нельзя расслабляться и терять очки. Тем более, что Колос, несмотря на поражения, в своих матчах выглядел достойно.

Кроме того, у них хорошее физическое состояние, да и в целом, команда сбалансированная. Чтобы их победить, нужно быть готовым к игре на все 100%“, - добавил ассистент.

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