Ассистент Каштру хочет разорвать контракт с Шахтером, чтобы возглавить Спортинг

Филипе Селиккая пытается уйти из тренерского штаба "горняков".

Тренер Филипе Селиккая, который является ассистентом Луиша Каштру в Шахтере, собирается покинуть донецкий клуб.

По информации Record, специалист начал процесс прекращения сотрудничества, так как он собирается встать у руля дубля португальского Спортинга.

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В период с 2015 по 2017 годы Селиккая уже работал в Спортинге - он был ассистентом тренера команды U-19. С июня 2019 года 35-летний специалист работает в тренерском штабе Каштру в Шахтере.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера женился на финалистке Мисс Украина.