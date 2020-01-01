Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ассистент Каштру хочет разорвать контракт с Шахтером, чтобы возглавить Спортинг

Комментариев: 0
Филипе Селиккая пытается уйти из тренерского штаба "горняков".
Филипе Селиккая
Филипе Селиккая
ФК Шахтер Донецк

Тренер Филипе Селиккая, который является ассистентом Луиша Каштру в Шахтере, собирается покинуть донецкий клуб.

По информации Record, специалист начал процесс прекращения сотрудничества, так как он собирается встать у руля дубля португальского Спортинга.

Читай также: Каштру: Мы с коллективом практически добились титула

В период с 2015 по 2017 годы Селиккая уже работал в Спортинге - он был ассистентом тренера команды U-19. С июня 2019 года 35-летний специалист работает в тренерском штабе Каштру в Шахтере.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера женился на финалистке Мисс Украина.

Поделись:
Теги: Шахтер, чемпионат Украины по футболу, футбол, контракт, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь