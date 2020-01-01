Стали известны подробности слияния Черноморца и Олимпика

Глава Олимпика также отметил, что может появиться третье название, под которым клуб будет выступать в УПЛ.

Глава Олимпика Владислав Гельзин рассказал детали о возможном переезде в Одессу и выкупе Черноморца.

"Этот инвестфонд, который покупает дешево, продает дорого. Мы с ними вроде бы договорились сначала покупать вместе, но на определенном этапе договоренности развалились. Пытаемся сделать то, что не успели сделать тогда. Разговор такой был, но потом что-то пошло не так.

Одесская общественность поддержала. Они не хотят просто инвесторов, которые просто имели бы отель или бизнес-центр. Теперь ждем подписания контракта. Это должно произойти на днях", - цитирует Гельзина сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Также функционер отметил, что планирует провести слияние Олимпика и Черноморца.

"Допустим, купили стадион, зашли в Одессу. План такой: слияние с Черноморцем, если не возражает собственник команды. Остаться на базе Олимпика в УПЛ, но под брендом, который устраивает одесских болельщиков. Это Черноморец, если договоримся. Если не договоримся - будет третье название.

На первом этапе может Олимпик остаться. А может это будет сразу Черноморец, а может это и вовсе будет Одесса или Черное море. Лучше всего, конечно, чтобы остался бренд Черноморец", - добавил Гельзин.

Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов.