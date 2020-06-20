Еще один клуб заинтересовался в трансфере игрока Динамо

Турецкий Галатасарай хочет приобрести у киевлян Жерсона Родригеса.

Вингер киевского Динамо Жерсон Родригеш попал в сферу интересов Галатасарая.

Как сообщает Fotomac, турецкий клуб рассчитывает снизить свою расходную ведомость, и поэтому ищет недорогих футболистов. Одним из таких кандидатов на приобретение стал Родригес, который сейчас также выступает в Турции за Анкарагюджю на правах аренды.

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Источник отмечает, что Галатасарай собирается встретиться с представителями Динамо, чтобы обсудить возможный трансфер 24-летнего футболиста, контракт которого с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Динамо получило предложение от Монако по трансферу Жерсона Родригеса.