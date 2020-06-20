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Шевченко: Лобановский опередил время на 40 лет

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Украинский специалист многому научился у легендарного тренера.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
The Athletic

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о влиянии Валерия Лобановского на дальнейшее развитие карьеры.

“Лобановский для меня скорее был учителем, чем отцом. Я слушал его с раскрытым ртом, взвешивая каждое слово, которое он сказал. Он сильно на меня повлиял. Он был очень дисциплинированным, очень умным человеком. Он был интересен во всех аспектах.

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При встречах в национальной сборной, когда я уже играл за Милан, мы разговаривали по четыре-пять часов в его кабинете. Он просил меня делать заметки о тренировочных занятиях Милана. Он очень интересовался развитием тренерской мысли в Италии.

Лобановский строил свою тактику на статистике, в этом он был первопроходцем. Цифры никогда не врут. Ты мог иметь свое мнение об игре, но цифры на бумаге говорили о другом. Он опередил свое время на 40 лет“, - заявил Шевченко в интервью The Athletic.

Ранее сообщалось, что Шевченко подпишет новый контракт с УАФ.

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Теги: Андрей Шевченко, футбол
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