Дочка Пятова сломала руку, упав с гироскутера

Пятилетняя Майя проходит курс восстановления.

Юлия, жена вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова, в Instagram сообщила, что их дочь Майя, сломала руку при катании на гироскутере.

https://www.instagram.com/piatova/

“Нам сегодня СНЯЛИ ГИПС. И удалили спицы, в живую, без обезболивания (в принципе так это и делается, очень быстро, но совсем НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННО,как обещали..) Майя уже ДО момента удаления накрутила себя и наплакалась от страха неизвестности так,что от стресса засыпала на ходу..Я не паникёр и не истеричка,поддерживала ее,разговаривала и внушала ей,что она СМЕЛАЯ))“. (орфография и пунктуация источника сохранена - прим. ред.)

“И знаете что Майя попросила сразу????ПОКАТАТЬСЯ НА ГИРОСКУТЕРЕ!!!(с которого упала и сломала руку). И как думаете что сделала я? Конечно же разрешила, немного, во дворе, под моим контролем, но разрешила. Что произошло - это случайность и я не хочу, чтоб мой ребенок жил в страхе!! Она смелая девочка!“, - написала Юлия под фото. (орфография и пунктуация источника сохранена - прим. ред.)

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