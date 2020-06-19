Дочка Пятова сломала руку, упав с гироскутера
Юлия, жена вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова, в Instagram сообщила, что их дочь Майя, сломала руку при катании на гироскутере.
“Нам сегодня СНЯЛИ ГИПС. И удалили спицы, в живую, без обезболивания (в принципе так это и делается, очень быстро, но совсем НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННО,как обещали..) Майя уже ДО момента удаления накрутила себя и наплакалась от страха неизвестности так,что от стресса засыпала на ходу..Я не паникёр и не истеричка,поддерживала ее,разговаривала и внушала ей,что она СМЕЛАЯ))“. (орфография и пунктуация источника сохранена - прим. ред.)
Нам сегодня СНЯЛИ ГИПС 🎉и удалили спицы,в живую,без обезболивания😯(в принципе так это и делается,очень быстро,но совсем НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННО😪,как обещали..)Майя уже ДО момента удаления накрутила себя и наплакалась😭 от страха неизвестности так,что от стресса 😖😴засыпала на ходу..Я не паникёр и не истеричка✊🏻,поддерживала ее,разговаривала и внушала ей,что она СМЕЛАЯ))И да,мы сразу после процедуры вынесли магазин игрушек🎁🎈🧸,а дома Майю ждало печенье🍪,которое испекла Миланка для неё и открытка от близкой подруги🌈)))И знаете что Майя попросила сразу????ПОКАТАТЬСЯ НА ГИРОСКУТЕРЕ!!!(с которого упала и сломала руку)И как думаете что сделала я?Конечно же разрешила,немного,во дворе,под моим контролем🙄,но разрешила.Что произошло-это случайность и я не хочу,чтоб мой ребёнок жил в страхе!!Она смелая девочка!💪🏼👸🏻Она Пятова!!!!Люблю ее бесконечно и горжусь ❤️🤩👍🏼Здоровья всем деткам🙏🏻🙏🏻🙏🏻
“И знаете что Майя попросила сразу????ПОКАТАТЬСЯ НА ГИРОСКУТЕРЕ!!!(с которого упала и сломала руку). И как думаете что сделала я? Конечно же разрешила, немного, во дворе, под моим контролем, но разрешила. Что произошло - это случайность и я не хочу, чтоб мой ребенок жил в страхе!! Она смелая девочка!“, - написала Юлия под фото. (орфография и пунктуация источника сохранена - прим. ред.)
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