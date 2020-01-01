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Стало известно, кто рассудит второй полуфинал Кубка Украины

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На матч назначена бригада арбитров, работающая на первом полуфинале.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил группу арбитров на второй полуфинальный матч Кубка Украины, в котором сыграют Мариуполь и полтавская Ворскла.

Как сообщает официальный сайт УАФ, данный поединок рассудит Екатерина Монзуль из Харькова. Ее ассистентами станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.

Отметим, что именно эта бригада арбитров также обслуживала первый полуфинал Кубка Украины, в котором киевское Динамо оказалось сильнее Миная.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо.

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Теги: Екатерина Монзуль, Кубок Украины, футбол
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