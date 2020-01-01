Стало известно, кто рассудит второй полуфинал Кубка Украины

На матч назначена бригада арбитров, работающая на первом полуфинале.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил группу арбитров на второй полуфинальный матч Кубка Украины, в котором сыграют Мариуполь и полтавская Ворскла.

Как сообщает официальный сайт УАФ, данный поединок рассудит Екатерина Монзуль из Харькова. Ее ассистентами станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.

Отметим, что именно эта бригада арбитров также обслуживала первый полуфинал Кубка Украины, в котором киевское Динамо оказалось сильнее Миная.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо.