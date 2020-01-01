Ворскла - Днепр-1 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Полтавский клуб оказался сильнее.

Ворскла - Днепр-1: видео голов и обзор матча ФК Ворскла

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Ворскла дома уверенно обыграла Днепр-1.

Дубль Руслана Степанюка в первом тайме принес три очка полтавскому клубу.

Днепр-1 остался первым в группе вылета, имея в активе 34 очка. Что касается Ворсклы, то клуб поднялся на третье место с 26 очками.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла - Днепр:

Ворскла - Днепр-1 2:0

Голы: Степанюк, 19, 48

Ворскла: Резник - Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Ребенок (Дудко, 90+3) - Скляр (Опанасенко, 90+3), Пуцлин - Васин (Луизао, 71), Кулач (Кравчук, 84), Кане - Степанюк (Павлюк, 90+3)

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Сваток (Лопыренок, 46), Логинов, Цуриков - Кравченко, Когут (Ярмолюк, 80) - Тейлор, Ди Франко (Снижко, 76), Булеца (Супряга, 60) - Хобленко (Коркишко, 76)

Предупреждения: Чеснаков, Ребенок, Кулач, Скляр, Баенко - Хобленко, Когут, Ди Франко, Лопыренок, Цуриков, Коркишко