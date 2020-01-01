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Официально: В Рухе зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом

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Львовский клуб ушел на карантин.
Клуб ушел на карантин
Клуб ушел на карантин
ФК Рух

Лидер Первой лиги Рух официально сообщил, что в клубе выявили четыре случая заражения коронавирусом.

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Как информирует пресс-служба львовской команды, по результатам проведенного ПЦР-тестирования Covid-19 был обнаружен у трех футболистов и одного работника клуба. Кроме того, еще несколько футболистов “желто-черных“ находятся под подозрением.

Руководство Руха проинформировало о случившимся медико-спортивный комитет УАФ, а также Профессиональную футбольную лигу.

Сейчас команда ушла на карантин. Отмечается, что Рух просит перенести матч 20-го тура против Агробизнеса с 24 июня на более поздний срок.

Напомним, что ранее Карпаты ушли на карантин из-за вспышки коронавируса. Однако уже в ближайшее выходные львовский клуб проведет первый матч после возобновления УПЛ.

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Теги: Рух, Первая Лига, футбол, коронавирус
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Источник: fcrukh.com

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