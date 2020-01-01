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Ворскла без проблем переиграла Днепр-1

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Степанюк принес победу полтавскому клубу.
Форвард оформил дубль
Форвард оформил дубль
ФК Ворскла

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Ворскла дома обыграла Днепр-1.

Героем поединка стал Руслан Степанюк, который принес победу полтавской команде, оформив дубль. Форвард открыл счет в матче на 19-й минуте, а в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды.

Днепр-1 остался первым в группе вылета, имея в активе 34 очка. Что касается Ворсклы, то клуб поднялся на третье место с 26 очками.

Ворскла - Днепр-1 2:0
Голы: Степанюк, 19, 48

Ворскла: Резник - Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Ребенок (Дудко, 90+3) - Скляр (Опанасенко, 90+3), Пуцлин - Васин (Луизао, 71), Кулач (Кравчук, 84), Кане - Степанюк (Павлюк, 90+3)

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Сваток (Лопыренок, 46), Логинов, Цуриков - Кравченко, Когут (Ярмолюк, 80) - Тейлор, Ди Франко (Снижко, 76), Булеца (Супряга, 60) - Хобленко (Коркишко, 76)

Предупреждения: Чеснаков, Ребенок, Кулач, Скляр, Баенко - Хобленко, Когут, Ди Франко, Лопыренок, Цуриков, Коркишко

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Теги: Ворскла, Днепр-1, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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