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Стали известны детали травм Бурды и Сидорчука

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Киевский клуб также планирует пройти тестирование на коронавирус.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.

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“У Никиты Бурды были определенные проблемы со здоровьем, не связанные с его травмой. Поэтому последние три-четыре дня он провел в больнице, а в пятницу вернулся к беговой работе и продолжает реабилитацию по восстановлению коленного сустава, работая по индивидуальной программе, согласно плану.

Что касается Сергея Сидорчука, он также проходит персональную реабилитацию. С момента его травмы прошла почти неделя, и в начале следующей недели планируем снимать швы, после чего он начнет делать “велосипед“.

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О подробностях его реабилитации пока говорить рано, поскольку пока мы занимаемся только его раной. Пока могу лишь сказать, что она чистая и заживает хорошо, согласно срокам“, - отметил врач.

Также Шморгун рассказал, что после поединка с Колосом Динамо планирует пройти тест на коронавирус.

“В следующую среду вся команда пройдет тесты на COVID-19. Это плановое тестирование, которое мы делаем каждые две недели. Результаты получим вскоре, а именно, перед матчем 28-го тура на выезде с Десной“, - отметил врач.

Напомним, что футболист Зари получил трехматчевую дисквалификацию за фол против Сидорчука. Отметим, что луганский клуб будет оспаривать дисквалификации Цвека и Леднева.

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Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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