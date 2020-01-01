Мариуполь - Львов 3:0 видео голов и обзор матча УПЛ

"Азовский" клуб разгромил гостей.

Мариуполь - Львов: видео голов и обзор матча ПФК Львов

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Мариуполь дома уверенно обыграл Львов.

“Азовский клуб“ в первом тайме имел преимущество в два мяча благодаря дублю Фомина. Гости во втором тайме приложили максимум усилий, чтобы вернуться в игру, однако Мариуполь поставил финальную точку в компенсированное время ко второму тайму.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - ПФК Львов:

Мариуполь - ПФК Львов 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3



Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко (Кирюханцев, 82) - Чурко (Кулаков, 65), Федорчук (Тищенко, 56), Мишнев, Горбунов (Дава, 56) - Топалов (Кащук, 65), Фомин.



ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко (Кравук, 82), Братков, Люлька - Джонатан (Приймак, 46), Бопесу (Яковелли, 61) - Татарков, Алваро, Богунов (Недоля, 82) - Ныч (Велвес, 61).



Предупреждения: Федорчук, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Кащук - Ныч, Братков, Бопесу, Приймак.