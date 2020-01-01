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Сидорчук: Со стороны Цвека не была какая-то чрезвычайная грубость

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Футболист пожаловался на работу арбитров.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился мнением об эпизоде в матче с Зарей, в котором он получил травму.

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“Тот щиток, который защитил меня от тяжелой травмы после столкновения с игроком Зари, сохранил себе. Что касается самого эпизода, то я не считаю, что со стороны Цвека была какая-то чрезвычайная грубость. Был игровой момент, просто он неудачно попал.

Проблема в другом - я хочу, чтобы арбитры, особенно резервный, когда выпускает футболистов на поле, уделял особое внимание шипам на бутсах игроков. Как мне показалось, у соперника были какие-то необычные шипы - в противном случае такой рваной раны просто не было бы.

А к Цвеку у меня нет никаких претензий, тем более я сам не из мягких футболистов. И с самим игроком Зари мы общались после матча, он извинился за тот эпизод“, - цитирует игрока пресс-служба “бело-синих“.

Напомним, что футболист Зари получил трехматчевую дисквалификацию за фол против Сидорчука. Отметим, что луганский клуб будет оспаривать дисквалификации Цвека и Леднева.

Ранее Сидорчук назвал главные цели Динамо на конец сезона.

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Теги: Сергей Сидорчук, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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