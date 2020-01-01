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Мариуполь уверенно разгромил Львов

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"Азовский" клуб справился с львовским клубом.
Мариуполь добыл разгромную победу
Мариуполь добыл разгромную победу
ФК Мариуполь

Сегодня, 19 июня, стартовал 27 тур чемпионата Украины. В первом матче Мариуполь дома уверенно переиграл ПФК Львов.

“Азовский“ клуб оформил комфортное преимущество в первом тайме, в котором Руслан Фомин сделал дубль.

Во втором тайме команды показали равную и боевую игру. Но финальную точку в матче поставил Алексей Кащук в компенсированное время, установив разгромный счет.

Благодаря этой победе Мариуполь набрал очков 30 очков, что позволяет оставаться на втором месте в группе вылета. Львов остается на предпоследним месте с 22 очками.

Мариуполь - ПФК Львов 3:0
Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3

Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко (Кирюханцев, 82) - Чурко (Кулаков, 65), Федорчук (Тищенко, 56), Мишнев, Горбунов (Дава, 56) - Топалов (Кащук, 65), Фомин.

ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко (Кравук, 82), Братков, Люлька - Джонатан (Приймак, 46), Бопесу (Яковелли, 61) - Татарков, Алваро, Богунов (Недоля, 82) - Ныч (Велвес, 61).

Предупреждения: Федорчук, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Кащук - Ныч, Братков, Бопесу, Приймак.

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Теги: Мариуполь, ПФК Львов, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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