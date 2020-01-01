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Леднев признался, что мог перебраться в Шахтер

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Футболист отказался от предложения донецкого клуба.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря Луганск

Футболист Динамо, который выступает за Зарю на правах аренды, Богдан Леднев рассказал, что мог перебраться в Шахтер.

“В Шахтер мог перед тем, как перешел в Динамо. Это было после Днепра, а выбор стоял между Шахтером и Динамо.

Я выбрал киевский клуб, ведь в детстве играл в Киеве, Лига чемпионов. Очень много факторов было именно за эту команду“, - признался игрок в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Леднев заявил, что хочет отработать полноценный контракт с Динамо.

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Теги: Богдан Леднев, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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