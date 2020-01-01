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Стало известно, где состоится матч Карпаты - Олимпик

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Поединок был перенесен из-за эпидемиологической ситуации во Львове.
Матч Карпаты - Олимпик состоится в Луцьке
Матч Карпаты - Олимпик состоится в Луцьке
ФК Карпаты

Львовские Карпаты проведут свой первый матч после карантина против Олимпика в рамках 27-го тура чемпионата Украины.

Как информирует пресс-служба “львов“, поединок Карпаты - Олимпик пройдет на стадионе Авангард в Луцке.

Матч был перенесен со Львова из-за обострения эпидемиологической ситуации в регионе.

Поединок запланирован на воскресенье, 21 июня. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, кто обслужит матчи 27-го тура УПЛ.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Карпаты, Олимпик
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