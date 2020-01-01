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Леднев: Я намерен выступать за Динамо

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Футболист не хочет переезжать в Европу.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря Луганск

Полузащитник Зари, который принадлежит киевскому Динамо, Богдан Леднев заявил, что не намерен покидать Украину.

“У меня были предложения из Европы, но на данный момент хочется играть в Динамо. Была Бельгия, еще один хороший клуб, но пока не сложилось. Решил, что стану основным в Динамо. Если в Киеве у меня будет такая же статистика, то это будет совсем другой уровень.

В новом контракте с Динамо клаусулы нет. Я и не задумывался об этом особо. Сейчас главное - хорошо выступить с Зарей, а потом, летом - зарекомендовать себя в Динамо. Я до конца честно отработаю контракт и буду отдавать все силы в каждой игре“, - рассказал Леднев в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Раннее Леднев рассказал, почему не играет за киевского Динамо.

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Теги: футбол, Богдан Леднев, Динамо, Заря, чемпионат Украины, УПЛ
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