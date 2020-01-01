Леднев: Я намерен выступать за Динамо

Футболист не хочет переезжать в Европу.

Полузащитник Зари, который принадлежит киевскому Динамо, Богдан Леднев заявил, что не намерен покидать Украину.

“У меня были предложения из Европы, но на данный момент хочется играть в Динамо. Была Бельгия, еще один хороший клуб, но пока не сложилось. Решил, что стану основным в Динамо. Если в Киеве у меня будет такая же статистика, то это будет совсем другой уровень.

В новом контракте с Динамо клаусулы нет. Я и не задумывался об этом особо. Сейчас главное - хорошо выступить с Зарей, а потом, летом - зарекомендовать себя в Динамо. Я до конца честно отработаю контракт и буду отдавать все силы в каждой игре“, - рассказал Леднев в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Раннее Леднев рассказал, почему не играет за киевского Динамо.