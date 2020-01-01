Леднев: Хацкевич дал мне понять, что игрового времени в Динамо у меня не будет

Футболист не видел смысла выступать в дубле киевлян.

Хавбек Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о переходе в луганскую команду.

“Понял, что в Динамо шансов у меня не будет после одних сборов. Мне поступило предложение от Юрия Вернидуба, он сказал, что хочет видеть меня в Заре.

Еще Хацкевич дал мне понять, что у меня игрового времени не будет. И начал называть футболистов на мою позицию, сказал, что я пятый в списке, хотя там три игрока были. А я у него - пятый.

Я подумал, что нет смысла сидеть и за дубль играть. Понял, что никто особо не будет смотреть, как я там выступаю. Решил принять предложение Зари. Я считал, что для меня это шаг вперед“, - заявил Леднев в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Леднев перешел в Зарю в 2018 году.