Каргбо: Счастлив получить шанс дебютировать за Динамо

Футболист остался доволен своим первым матчем за команду.

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо прокомментировал свой дебют за команду в полуфинале Кубка Украины против Миная (2:0).

“Я очень счастлив получить шанс наконец-то сыграть за Динамо. Особенно приятно, что мой дебют выпал на полуфинал Кубка Украины, в котором наша команда показала хорошую игру и одержала победу.

Для меня это было определенным тестом, чтобы проверить, насколько я готов после шесть-семь месяцев вне футбола. Думаю, на данный момент мне нужно еще две-три игры, чтобы вернуть свою оптимальную форму. Все говорят, что мне очень повезло получить возможность быть заявленным на последние матчи чемпионата в связи со сдвигом сроков проведения сезона.

Я тренировался с командой, находясь в хорошем настроении, был готов к игре. За день до матча тренер сказал: “Не забудь паспорт, ты летишь с нами“. Я начинал встречу на скамейке запасных, однако было ощущение, что тренер может предоставить мне несколько минут на поле. В итоге я сыграл 30 минут, и очень этому рад“, - цитирует Каргбо официальный сайт Динамо.

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