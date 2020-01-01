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Каргбо: Счастлив получить шанс дебютировать за Динамо

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Футболист остался доволен своим первым матчем за команду.
Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо прокомментировал свой дебют за команду в полуфинале Кубка Украины против Миная (2:0).

“Я очень счастлив получить шанс наконец-то сыграть за Динамо. Особенно приятно, что мой дебют выпал на полуфинал Кубка Украины, в котором наша команда показала хорошую игру и одержала победу.

Для меня это было определенным тестом, чтобы проверить, насколько я готов после шесть-семь месяцев вне футбола. Думаю, на данный момент мне нужно еще две-три игры, чтобы вернуть свою оптимальную форму. Все говорят, что мне очень повезло получить возможность быть заявленным на последние матчи чемпионата в связи со сдвигом сроков проведения сезона.

Я тренировался с командой, находясь в хорошем настроении, был готов к игре. За день до матча тренер сказал: “Не забудь паспорт, ты летишь с нами“. Я начинал встречу на скамейке запасных, однако было ощущение, что тренер может предоставить мне несколько минут на поле. В итоге я сыграл 30 минут, и очень этому рад“, - цитирует Каргбо официальный сайт Динамо.

Смотрите также видео голов и обзор матча Минай - Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Ибрагим Каргбо
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Источник: dynamo.kiev.ua

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