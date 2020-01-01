Бабич: Львов очень прибавил тактически в последнее время

Наставник приазовцев настроен на победу в матче.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал предстоящий поединок против Львова в чемпионате Украины.

“Наши мысли только о победе. Не всегда все получается. Тем не менее, две игры после карантина мы сыграли - по технико-тактическим данным мы прибавляем. Теперь осталось только подкрепить эти цифры положительным результатом.

Львов - непростая команда. Они очень прибавили в последнее время тактически. В их составе есть бразильцы, которые могут сыграть нестандартно. Зимой на сборах мы со Львовом были в одном отеле и видели их тренировочный процесс, игры. Львов любит и умеет играть от обороны, на контратаках. Но есть много таких нестандартных решений. У нас еще будет время более углубленно разобрать действия соперника. Пока же мы больше думаем о своей игре.

Кадровые проблемы? Все ребята здоровы. В пятницу не сыграют только Быков и Игнатенко из-за карточек. Все остальные в строю, готовятся и бьются за место в стартовом составе.“, - цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Отметим, что матч Мариуполь - ПФК Львов состоится сегодня, 19 июня, в 17:00 по киевскому времени.