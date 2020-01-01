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Полузащитник Миная: Караваев сам подтвердил, что сыграл рукой

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Андрей Ткачук недоволен работой арбитра в матче Кубка Украины.
Андрей Ткачук
Андрей Ткачук
ФК Минай

Полузащитник Миная Андрей Ткачук прокомментировал поражение от Динамо (0:2) в полуфинале Кубка Украины.

“Динамо победило справедливо, но были моменты, к которым есть вопросы. В первом тайме Екатерина Монзуль пошла смотреть момент с рукой нашего игрока, а во втором не стала пересматривать эпизод с Караваевым, хотя он сам подтвердил, что была рука.

Арбитр сказала: “Не пойду смотреть“. Ей все говорили: “Была рука“. Иди смотри. О чем тут можно говорить? Жаль, что этот момент даже не посмотрели.

Сложно ли играть против Вербича?  Против всех игроков Динамо играть сложно. Он быстрый игрок. Были моменты, когда я чисто отбирал, но судья все равно свистела не в нашу сторону. Но тут уже ничего не изменишь“, - приводит слова футболиста 1927.kiev.ua.

Смотрите также видео голов и обзор матча Минай - Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Минай, Кубок Украины, Андрей Ткачук
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