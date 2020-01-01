Стало известно, где состоится матч Карпаты - Олимпик

Львовская команда вышла из карантина после вспышки коронавируса.

В воскресенье, 21 июня, Карпаты и Олимпик встретятся в рамках 27 тура чемпионата Украины. Поединок между командами может пройти во Львове или в Луцке. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Если матч примет Львов, то он состоится на стадионе Украина. В Луцке поединок примет стадион Авангард.

Ранее было принято решение перенести встречу с 20 на 21 июня.

Напомним, несколько дней назад Карпаты вышли из карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе.