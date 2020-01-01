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Стало известно, где состоится матч Карпаты - Олимпик

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Львовская команда вышла из карантина после вспышки коронавируса.
Карпаты - Олимпик
Карпаты - Олимпик
ФК Карпаты

В воскресенье, 21 июня, Карпаты и Олимпик встретятся в рамках 27 тура чемпионата Украины. Поединок между командами может пройти во Львове или в Луцке. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Если матч примет Львов, то он состоится на стадионе Украина. В Луцке поединок примет стадион Авангард.

Ранее было принято решение перенести встречу с 20 на 21 июня.

Напомним, несколько дней назад Карпаты вышли из карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, Карпаты, Олимпик
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