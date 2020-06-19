Ребров сравнил тренерское кресло в Динамо с электрическим стулом

Украинский специалист заявил, что у него не было предложений от других клубов.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи об интересе со стороны Динамо и Фенербахче.

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“О Динамо, мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега.

Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет недостоверную информацию.

Тренерское кресло в Динамо - как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч Шахтеру - и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете.

Что же касается Фенербахче, то когда слухи стали связывать меня с этим клубом, вакансия тренера была там открыта. Но никаких реальных предложений мне не поступало“, - цитирует Реброва издание Футбольный клуб.

Ранее Ребров завоевал седьмой трофей в качестве тренера.