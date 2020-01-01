Дуэлунд: Соль заслуживал пробить пенальти, но неприятно, что он промахнулся

Миккель Дуэлунд заработал 11-метровый в кубковом матче против Миная, но Фран Соль не сумел его реализовать.

Киевское Динамо обыграло Минай со счето 2:0 в полуфинале Кубка Украины. В этом поединке форвард "бело-синих" Фран Соль не сумел забить пенальти, который заработал Миккель Дуэлунд.

Датчанин поделился эмоциями от этой оплошности своего товарища по команде.

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"Было ли мне обидно? Да, естественно. Франу было важно забить этот одиннадцатиметровый удар, но иногда просто не везет. Но несмотря на эту неудачу, Фран очень хорошо играл, боролся и приносил много пользы команде во время игры.

Повторюсь, считаю, он заслуживал забить с "точки", неприятно, что промахнулся. Безусловно, этот гол добавил бы ему уверенности в собственных силах.

Обсуждал ли я с Франом этот момент? Нет, он сильный парень, поэтому мы не говорили о том, как он себя чувствует. Уверен, он переживет эту неприятность и справится", - цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Ранее Миккель Дуэлунд прокомментировал свой дубль в ворота Миная.