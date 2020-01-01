Заря сделала предложение воспитаннику Шахтера

Артур Миранян сейчас находится в статусе свободного агента.

Нападающий Артур Миранян в скором времени может стать игроком луганской Зари.

Как информирует сайт zarya.lg.ua, клуб уже сделал предложение 24-летнему центрфорварду, который сейчас является свободным агентом. Интересы Мираняна представляет Вадим Шаблий, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

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Стоит сказать, что Миранян является воспитанником Шахтера и выступал за команду U-21. Он покинул стан “горняков“ в 2014 году, и после этого играл за северномакедонский Вардар и армянский Пюник.

В нынешнем сезоне за Пюник отыграл 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Заря будет оспаривать дисквалификации Цвека и Леднева.