Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дуэлунд прокомментировал свой дубль в ворота Миная

Комментариев: 0
Датчанин помог киевскому Динамо выйти в финал Кубка Украины.
Миккель Дуэлунд в матче против Миная
Миккель Дуэлунд в матче против Миная
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд поделился своими эмоциями от матча 1/2 финала Кубка Украины против Миная, в котором он отличился дублем.

“На стадии полуфинала национального Кубка матчи всегда тяжелые. Мы знали, что Минай - хорошая, слаженная команда. Возможно, в следующем году они даже выйдут в Премьер-лигу.

Для нас было очень важно быстро забить, что мы и сделали. До перерыва отличились дважды и заслуживали забить еще. В целом, это была хорошая игра.

Читай также: Караваев: В матче с Минаем присутствовала определенная нервозность

В первом моменте я получил пас от Караваева, сыграл в своем стиле, отдал ему мяч обратно, после чего он выдал мне шикарную передачу из глубины, и мне оставалось лишь послать мяч мимо вратаря.

А во втором эпизоде прекрасный ассист для меня сделал Андриевский после того, как проявил характер, поборолся до конца за мяч и выиграл его у соперника и передал мне. В этом случае мне также оставалось только не попасть во вратаря“, - цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо обыграло Минай со счетом 2:0 и вышло в финал Кубка Украины. Вашему вниманию видео голов и обзор этого противостояния.

Поделись:
Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо, Динамо Киев, Кубок Украины по футболу, футбол, Кубок Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь