Дуэлунд прокомментировал свой дубль в ворота Миная

Датчанин помог киевскому Динамо выйти в финал Кубка Украины.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд поделился своими эмоциями от матча 1/2 финала Кубка Украины против Миная, в котором он отличился дублем.

“На стадии полуфинала национального Кубка матчи всегда тяжелые. Мы знали, что Минай - хорошая, слаженная команда. Возможно, в следующем году они даже выйдут в Премьер-лигу.

Для нас было очень важно быстро забить, что мы и сделали. До перерыва отличились дважды и заслуживали забить еще. В целом, это была хорошая игра.

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В первом моменте я получил пас от Караваева, сыграл в своем стиле, отдал ему мяч обратно, после чего он выдал мне шикарную передачу из глубины, и мне оставалось лишь послать мяч мимо вратаря.

А во втором эпизоде прекрасный ассист для меня сделал Андриевский после того, как проявил характер, поборолся до конца за мяч и выиграл его у соперника и передал мне. В этом случае мне также оставалось только не попасть во вратаря“, - цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо обыграло Минай со счетом 2:0 и вышло в финал Кубка Украины. Вашему вниманию видео голов и обзор этого противостояния.