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Динамо получило предложение от Монако по трансферу вингера - Milliyet

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Жерсон Родригес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Жерсон Родригес в скором времени может стать игроком Монако.

Как сообщает Milliyet, скауты монегасков наблюдали за 24-летним футболистом из Люксембурга. Трансфер уже одобрил главный тренер Монако Роберт Морено.

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Отмечается, что представители клуба уже связались с Динамо, чтобы обсудить возможность перехода Жерсона.

На данный момент Родригес выступает за турецкий Анкарагюджю на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Стоит сказать, что контракт вингера с Динамо рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес не намерен возвращаться в Динамо.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер, Монако
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