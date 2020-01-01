Динамо получило предложение от Монако по трансферу вингера - Milliyet
Жерсон Родригес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Вингер Динамо Жерсон Родригес в скором времени может стать игроком Монако.
Как сообщает Milliyet, скауты монегасков наблюдали за 24-летним футболистом из Люксембурга. Трансфер уже одобрил главный тренер Монако Роберт Морено.
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Отмечается, что представители клуба уже связались с Динамо, чтобы обсудить возможность перехода Жерсона.
На данный момент Родригес выступает за турецкий Анкарагюджю на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Стоит сказать, что контракт вингера с Динамо рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес не намерен возвращаться в Динамо.
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