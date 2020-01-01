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Заря будет оспаривать дисквалификации Цвека и Леднева

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В клубе считают, что наказания футболистов - несправедливые.
Заря отреагировала на дисквалификации Леднева и Цвека
Заря отреагировала на дисквалификации Леднева и Цвека
ФК Заря Луганск

Сегодня, 18 июня, контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес наказания футболистам Зари Ловро Цвека и Богдана Леднева за нарушения в матчах чемпионата Украины.

Так, Леднева дисквалифицировали на один матч за умышленное получение желтой карточки, а Цвека - на три матча за фол против капитана Динамо Сергея Сидорчука.

На решения КДК УАФ отреагировала Заря на своем официальном сайте. В луганском клубе не согласны с наказаниями, утверждая, что Цвек грубо сфолил из-за плохих погодных условий, и он также не имел целью нанести сопернику повреждение. В отношении Леднева клуб заявил, что его нарушение имело только спортивный характер.

Таким образом, Заря требует пересмотра Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ степени наказания в отношении своих футболистов.

Ранее сообщались подробности травмы Сергея Сидорчука.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Ловро Цвек, Богдан Леднев, УПЛ, КДК УАФ, чемпионат Украины по футболу, КДК, УАФ, чемпионат Украины, футбол
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