Заря будет оспаривать дисквалификации Цвека и Леднева

В клубе считают, что наказания футболистов - несправедливые.

Сегодня, 18 июня, контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес наказания футболистам Зари Ловро Цвека и Богдана Леднева за нарушения в матчах чемпионата Украины.

Так, Леднева дисквалифицировали на один матч за умышленное получение желтой карточки, а Цвека - на три матча за фол против капитана Динамо Сергея Сидорчука.

На решения КДК УАФ отреагировала Заря на своем официальном сайте. В луганском клубе не согласны с наказаниями, утверждая, что Цвек грубо сфолил из-за плохих погодных условий, и он также не имел целью нанести сопернику повреждение. В отношении Леднева клуб заявил, что его нарушение имело только спортивный характер.

Таким образом, Заря требует пересмотра Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ степени наказания в отношении своих футболистов.

Ранее сообщались подробности травмы Сергея Сидорчука.