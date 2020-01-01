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Цвек получил трехматчевую дисквалификацию за фол против Сидорчука

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КДК УАФ принял решение относительно эпизода в поединке между Зарей и Динамо.
Ловро Цвек
Ловро Цвек
ФК Заря Луганск

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать полузащитника зари Ловро Цвека.

Как сообщает официальный сайт организации, Цвек отстранен на три матча за фол против игрока Динамо Сергея Сидорчука.

Напомним, на 79-й минуте поединка Цвек грубо врезался в Сидорчука, за что увидел перед собой прямую красную карточку. Хавбек Динамо не сумел самостоятельно покинуть поле - его на руках унесли партнеры по команде.

Отметим, что Динамо обыграло зарю со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Ранее сообщались детали травмы Сергея Сидорчука.

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