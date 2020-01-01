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КДК УАФ наказал Леднева за умышленное получение желтой карточки

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Футболиста дисквалифицировали на один матч.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря Луганск

Полузащитник Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, футболист умышленно заработал желтую карточку в поединке с Колосом, чтобы “обнулиться“ перед матчем с киевлянами.

По результатам заседания КДК УАФ принял решение дисквалифицировать Леднева на один матч.

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Теги: футбол, Богдан Леднев, Заря, чемпионат Украины, УПЛ, УАФ
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