КДК УАФ наказал Леднева за умышленное получение желтой карточки
Футболиста дисквалифицировали на один матч.
Полузащитник Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Напомним, футболист умышленно заработал желтую карточку в поединке с Колосом, чтобы “обнулиться“ перед матчем с киевлянами.
По результатам заседания КДК УАФ принял решение дисквалифицировать Леднева на один матч.
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