Скрипник - о матче с Десной: Встреча важная, но не решающая

Украинский специалист назвал цели своей команды.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий матч против Десны в рамках 27 тура чемпионата Украины.

“Тренируемся согласно графику. Все переносят тренировочный процесс нормально. То, что такая погода, это закономерно, так как сейчас лето. В принципе, при такой погоде тренируемся и при такой же погоде играем. Ничего необычного.

Помимо пропускающих из-за карточек Абу Ханны и Цвека нет игроков, которые не примут участия в матче. Единственное то, что Казаков, Шевченко и Майборода пока что тренируются, как и прежде, по индивидуальной программе.

Относительно Десны скажу, что это команда-претендент на те же места, которые хотим занять и мы. Будет очень важная встреча. Как бы матч ни закончился, ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели.

Встреча важная, но не решающая. Я так говорил и перед матчем с Динамо. С учетом того, что остается еще шесть матчей, очень важно сейчас набирать очки и не проигрывать. А расклады из тура в тур смотрятся и корректируются“, - цитирует Скрипника пресс-служба луганчан.

Отметим, что матч Десна - Заря состоится 21 июня в 19:30 по киевскому времени.