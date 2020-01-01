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Каштру: Мы с коллективом практически добились титула

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Португальский специалист отметил, что он очень много трудился в течение карьеры.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч с Александрией, где команда может досрочно завоевать титул чемпиона Украины.

“Когда проходишь такой долгий путь, начинаешь с самых низов карьеры..Становился со своими игроками чемпионом третьей лиги, второй. Но, действительно, впервые в карьере я пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги. Мы с нашим коллективом, с нашими болельщиками и администрацией практически добились титула.

Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Я всегда говорил: в один день я стану чемпионом в Премьер-лиге, потому что очень много трудился в течение карьеры. Впервые, когда появилась возможность, мы сможем это сделать, вне всяких сомнений. Это плоды усердной работы моих игроков и тренерского штаба. 

Подхожу ли к матчу против Александрии с волнением? Нет, абсолютно спокойно. Моя жизнь всегда строилась на полном спокойствии: я знал, что все будет приходить совершенно нормально.

Единственное, за что мы должны переживать, - наша совесть должна быть чиста. Нужно отдавать работе лучшее, что мы можем. И нас окружают очень компетентные люди, потому мы стараемся ежедневно жить с таким спокойствием“, - цитирует Каштру официальный сайт “горняков“.

Матч Шахтер - Александрия состоится в субботу, 20 июня, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Александрия, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: shakhtar.com

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