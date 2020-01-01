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Пятов: Будем стараться победить Александрию, чтобы добыть важный и желанный трофей

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Футболист считает, что Анатолий Трубин может стать топ-вратарем.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч против Александрии, где команда может досрочно завоевать чемпионство.

“Все понимают важность предстоящего матча. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот представился шанс за пять туров до конца решить исход чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы добыть важный и желанный трофей. 

Крупные поражения Александрии? Мне сложно судить о том, что у них происходит. Наше дело - выходить и побеждать в каждом матче, а они там сами разберутся. Понимаем, что соперник может сделать выводы и закрыться, чтобы не пропускать так много. Ну а нам необходимо искать свои моменты и реализовывать их“.

Футболист также оценил форму вратаря Анатолия Трубина, который провел полный матч против Колоса.

“У нас все голкиперы очень высокого уровня, потому я не стану восхвалять Анатолия, - и так, по-моему, сильно много влияния и пиара.

Беседую с ним, и он сам понимает, что это только начало. Все зависит от него: будет продолжать работать - вырастет в топового вратаря“, - цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Матч Шахтер - Александрия состоится в субботу, 20 июня, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Александрия, Шахтер, Андрей Пятов, УПЛ, чемпионат Украины
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Источник: shakhtar.com

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