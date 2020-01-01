Пиварич: Уверен в Динамо и знаю, что мы лучшие

Киевский клуб может выиграть Кубок Украины.

Полузащитник киевского Динамо Йосип Пиварич прокомментировал победный матч против Миная (2:0) в рамках Кубке Украины.

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“В первую очередь, хочу поздравить команду с победой и выходом в финал. Это сегодня было самым главным. Конечно, я счастлив, что провел матч после долгого перерыва. Хорошо, что все получилось и мы сыграем в финальном поединке“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Пиварич также поделился мнением о финальном матче Кубка Украины, в котором киевский клуб сразиться с победителем пары Мариуполь - Ворскла.

“Я не хочу никого оценивать. Уверен в нашей команде и знаю, что мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок, все в наших руках и ногах“, - добавил Йосип.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо.