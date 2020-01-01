Андриевский - о матче с Минаем: Во втором тайме были “качели“

Киевский клуб пробился в финал Кубка Украины.

Футболист Динамо Александр Андриевский поделился эмоциями после победы над Минаем (2:0) в рамках Кубка Украины.

“Игра забрала немало сил. Это был серьезный матч для нас, поскольку мы понимали, что это полуфинал Кубка Украины, на кону стоял выход в финал. Перед нами стоит задача только победить в этом турнире, поэтому естественно, настраивались очень серьезно.

Читай также: Михайличенко: Кубок не терпит неуважения к себе

Хотя после прошлого матча прошло не так много времени, тренеры провели определенные кадровые перестановки, на поле вышли свежие игроки, те, кто был в оптимальной форме, поэтому удалось победить.

Если честно, то мы должны были еще в первом тайме забивать мячей пять и заканчивать игру, но не распорядились своими моментами, как следует, поэтому во втором тайме были “качели“.

Изменения Миная? Когда я играл против них, то они выступали во второй лиге, а сейчас - в первой. Больше никаких изменений не заметил. Да, если честно, я особо не слежу за этой командой, поэтому не могу проанализировать их игру“, - отметил Андриевский в интервью пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо.