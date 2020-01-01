Михайличенко: Кубок не терпит неуважения к себе

Киевский клуб уверенно обыграл Минай.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу “бело-синих“ над Минаем в рамках Кубка Украины (2:0).

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“Все кубковые матчи - с Шахтером, Александрией - были важны. Кубок не терпит, если можно так сказать, неуважения к себе, поэтому все эти игры были для нас важными, и я очень рад, что киевское Динамо будет играть в финале Кубка Украины. Это очень важно для команды - бороться за каждый трофей.

Было довольно-таки непросто, это Кубок - в одной игре решается все. Поэтому после игр, которые у нас были в последнее время, нам нужно было найти эмоции и силы, чтобы сыграть, прежде всего, так, как этого требует результат. Рад, что нам сегодня это удалось. А чтобы разбирать игру - на это нужно время“, - рассказал специалист пресс-службе Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо.