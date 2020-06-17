Минай - Динамо 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Украины

Киевский клуб вышел в финал турнира.

Минай - Динамо: видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Сегодня, 17 июня, состоялся полуфинальный матч Кубка Украины, в котором Динамо обыграл Минай (2:0).

Киевский клуб оформил свое преимущество в первом тайме, где Миккель Дуэлунд оформил дубль.

В финальном матче Динамо сыграет с победителем пары Мариуполь - Ворскла.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо:

Минай - Динамо 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

Минай: Попович - Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко - Вагин (Ткачук, 40) - Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев - Стасюк

Динамо: Бойко - Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) - Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) - Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук - Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).