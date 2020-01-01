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Караваев: В матче с Минаем присутствовала определенная нервозность

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Футболист оценил влияние VAR.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Александр Караваев поделился эмоциями после победы над Минаем (2:0) в рамках полуфинала Кубка Украины.

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“В принципе, такой игры с Минаем и ожидали. Взяли мяч под контроль, в первом тайме должны были забивать три-четыре мяча и, можно сказать, завершать игру. Но не забили пенальти, не реализовали еще моменты, поэтому определенная нервозность присутствовала.

А так, в принципе, контролировали игру, могли после перерыва еще забивать. Довели игру до логического завершения, хотя счет мог быть намного больше.

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Решения VAR? Арбитрам виднее. Мы же не можем сказать, был там офсайд или не было. Если они перепроверяют, то я уверен, что они не делают это просто так. Они не могут делать себе во вред. Как и мы, они пересматривают игры, делают выводы. Это их работа, они этим занимаются.

Они не оценивают то, что мы делаем на поле, поэтому я не буду ничего комментировать по их решениям. Дай бог, чтобы все было правильно, честно и на пользу футболу“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Отметим, что фанаты в Минае потребовали освободить полицейского, убившего Флойда.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай - Динамо.

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Теги: Александр Караваев, Динамо Киев, Кубок Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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