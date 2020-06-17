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FreeDerekChauvin: фанаты в Минае потребовали освободить полицейского, убившего Флойда

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Болельщики присутствовали на матче Минай - Динамо.
FreeDerekChauvin: фанаты в Минае потребовали освободить полицейского, убившего Флойда
ФК Минай

Сегодня, 17 июня, состоялся первый полуфинал Кубка Украины, в котором встречались Минай - Динамо Киев.

По требованием МОЗ матч должен был проходить при пустых трибунах. Однако болельщики команд сумели поддерживать свои клубы, стоя за ограждением.

Фанаты под конец первого тайма растянули баннер FreeDerekChauvin в поддержку полицейского, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда. Этот инцидент спровоцировал массовые протесты в мире.

Кроме того, фанаты во втором тайме устроили фаер-шоу, из-за чего главный арбитр встречи Катерина Монзуль остановила матч на несколько минут.

Отметим, что Динамо обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины.

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Теги: Кубок Украины, Минай, Динамо Киев, футбол, протесты
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thebestdraw    17.06.2020, 16:58
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