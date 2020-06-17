FreeDerekChauvin: фанаты в Минае потребовали освободить полицейского, убившего Флойда

Болельщики присутствовали на матче Минай - Динамо.

Сегодня, 17 июня, состоялся первый полуфинал Кубка Украины, в котором встречались Минай - Динамо Киев.

По требованием МОЗ матч должен был проходить при пустых трибунах. Однако болельщики команд сумели поддерживать свои клубы, стоя за ограждением.

Фанаты под конец первого тайма растянули баннер FreeDerekChauvin в поддержку полицейского, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда. Этот инцидент спровоцировал массовые протесты в мире.

Кроме того, фанаты во втором тайме устроили фаер-шоу, из-за чего главный арбитр встречи Катерина Монзуль остановила матч на несколько минут.

Отметим, что Динамо обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины.