Каргбо дебютировал за Динамо
Бельгиец вышел на замену в рамках Кубка Украины.
Форвард Динамо Ибрагим Каргбо дебютировал за киевский клуб в официальном матче.
Бельгийский футболист вышел на замену на 60-й минуте в поединке против Миная в рамках Кубка Украины. 20-летний нападающий заменил Франа Соля.
Напомним, Каргбо стал игроком Динамо в начале декабря 2019 года. Форвард прошел зимние тренировочные сборы с клубом, однако получил травму в товарищеском матче.
Отметим, что Динамо обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины.
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