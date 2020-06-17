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Каргбо дебютировал за Динамо

Комментариев: 1
Бельгиец вышел на замену в рамках Кубка Украины.
Ибрагим Каргбо-младший
Ибрагим Каргбо-младший
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Ибрагим Каргбо дебютировал за киевский клуб в официальном матче.

Бельгийский футболист вышел на замену на 60-й минуте в поединке против Миная в рамках Кубка Украины. 20-летний нападающий заменил Франа Соля.

Напомним, Каргбо стал игроком Динамо в начале декабря 2019 года. Форвард прошел зимние тренировочные сборы с клубом, однако получил травму в товарищеском матче.

Отметим, что Динамо обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины.

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Теги: Ибрагим Каргбо-младший, Динамо Киев, Кубок Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.06.2020, 16:41
Оценка:  0
гость
Нормально Минай с этими клоунами сыграл. 40 минут не могли их после 1-го гола пройти. Скоро динама вылетит в эту же 1-ю лигу, где им и место
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