Каргбо дебютировал за Динамо

Бельгиец вышел на замену в рамках Кубка Украины.

Форвард Динамо Ибрагим Каргбо дебютировал за киевский клуб в официальном матче.

Бельгийский футболист вышел на замену на 60-й минуте в поединке против Миная в рамках Кубка Украины. 20-летний нападающий заменил Франа Соля.

Напомним, Каргбо стал игроком Динамо в начале декабря 2019 года. Форвард прошел зимние тренировочные сборы с клубом, однако получил травму в товарищеском матче.

Отметим, что Динамо обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины.