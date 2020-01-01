Стало известно, кто обслужит матчи 27-го тура УПЛ

Определились судейские назначения на поединке предстоящего тура чемпионата Украины.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на предстоящие матчи в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

19 июня (пятница)

Мариуполь - Львов - Константин Труханов (Харьков);

Ворскла - Днепр-1 - Денис Шурман (Киевская область).

20 июня (суббота)

Шахтер - Александрия -Игорь Пасхал (Херсон).

Карпаты - Олимпик - Владимир Новохатний (Киев).

21 июня (воскресенье)

Десна - Заря - Виталий Романов (Днепр).

22 июня (понедельник)

Динамо - Колос - Сергей Бойко (Киевская область).

Отметим, что свой первый матч после паузы проведут Карпаты. Львовский клуб вышел из карантина, который был связан со вспышкой коронавируса в клубе.