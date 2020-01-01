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Стало известно, кто обслужит матчи 27-го тура УПЛ

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Определились судейские назначения на поединке предстоящего тура чемпионата Украины.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Getty Images

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на предстоящие матчи в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

19 июня (пятница)

Мариуполь - Львов - Константин Труханов (Харьков);
Ворскла - Днепр-1 - Денис Шурман (Киевская область).

20 июня (суббота)

Шахтер - Александрия -Игорь Пасхал (Херсон).
Карпаты - Олимпик - Владимир Новохатний (Киев).

21 июня (воскресенье)

Десна - Заря - Виталий Романов (Днепр).

22 июня (понедельник)

Динамо - Колос - Сергей Бойко (Киевская область).

Отметим, что свой первый матч после паузы проведут Карпаты. Львовский клуб вышел из карантина, который был связан со вспышкой коронавируса в клубе.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, судейство
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