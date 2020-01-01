Стало известно, кто обслужит матчи 27-го тура УПЛ
Определились судейские назначения на поединке предстоящего тура чемпионата Украины.
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на предстоящие матчи в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.
19 июня (пятница)
Мариуполь - Львов - Константин Труханов (Харьков);
Ворскла - Днепр-1 - Денис Шурман (Киевская область).
20 июня (суббота)
Шахтер - Александрия -Игорь Пасхал (Херсон).
Карпаты - Олимпик - Владимир Новохатний (Киев).
21 июня (воскресенье)
Десна - Заря - Виталий Романов (Днепр).
22 июня (понедельник)
Динамо - Колос - Сергей Бойко (Киевская область).
Отметим, что свой первый матч после паузы проведут Карпаты. Львовский клуб вышел из карантина, который был связан со вспышкой коронавируса в клубе.
Полная версия правил