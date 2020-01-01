Динамо обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины

Киевляне без особых проблем разобрались с перволиговым Минаем.

В полуфинальном поединке Кубка Украины киевское Динамо в гостях обыграло перволиговый Минай (0:2).

Счет киевляне открыли уже на девятой минуте игры усилиями датчанина Миккеля Дуэлунда. Полузащитник откликнулся на качественную передачу от Караваева и реализовал выход один на один с вратарем хозяев.

В середине первой половины матча киевляне получили возможность удвоить преимущество, но Фран Соль не сумел забить пенальти. На 39-й минуте Миккель Дуэлунд оформил дубль. В похожем стиле Андиевский вывел Дуэлунда на рандеву с вратарем, и датчанин не промазал.

Во втором тайме игра немного выровнялась, и Минай начал создавать опасность у ворот Дениса Бойко. Несколько раз форвард Нуриев угрожал воротам "бело-синих", но до голевых моментов не доходило.

На 83-й минуте Виталий Буяльский мог поставить точку в противостоянии, однако обойдя вратаря не сумел попасть в пустые ворота. Уже на 90+3 минуте Оринчак сильно пробил по воротам Бойко, но выручила штанга.

Таким образом, киевское Динамо вышло в финал Кубка Украины, где встретится с победителем пары Мариуполь - Ворскла, которые сыграют 24 июня.

Отдельно стоит упомянуть и фанатов Миная, которые окружили стадион и поддерживали команду, используя пиротехнику.

Минай - Динамо 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

Минай: Попович - Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко - Вагин (Ткачук, 40) - Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев - Стасюк.

Динамо: Бойко - Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) - Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) - Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич.

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук - Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко.

На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).